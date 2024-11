Allaccia abusivi alla rete elettrica: 2 persone arrestate e 6 denunciate dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Frascati, con il supporto dei militari del NAS di Roma e del personale di Acea, Areti e Italgas, hanno condotto una specifica attività di controllo, mirata alla prevenzione e alla repressione della microcriminalità diffusa, in linea con l’azione promossa dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini all’nterno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Durante i controlli presso alcune abitazioni in via di Tenuta di Torrenova, i Carabinieri hanno arrestato due persone, un uomo di 62 anni e una donna di 59, sorpresi per la seconda volta con un allaccio abusivo alla rete elettrica. Altre sei persone, trovate con collegamenti irregolari sempre in via di Tenuta di Torrenova, sono state denunciate alla Procura della Repubblica, tutte gravemente indiziate di furto aggravato di energia elettrica.

Tre persone invece sono state arrestate dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata, gravemente indiziate di spaccio di sostanze stupefacenti, soprese mentre cedevano in cambio di denaro alcune dosi di sostanze stupefacenti.

Una 21enne provincia di Chieti insieme ad una 24enne originaria della Romania, sono state arrestate in flagranza di reato per essersi impossessate di alcuni cosmetici del valore di oltre 2100 euro, ai quali avevano manomesso i dispositivi antitaccheggio per eludere i controlli di vigilanza elettronici.

I Carabinieri del NAS, infine, hanno sanzionato con una multa di 2.100 euro il titolare di un bar, riscontrando violazioni delle norme sulla sicurezza alimentare e carenze igienico-sanitarie e strutturali. Complessivamente nel corso delle attività di controllo, i Carabinieri hanno identificato 138 persone e controllato 76 veicoli.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari per cui gli indagati sono da considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.