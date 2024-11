Cerveteri, ripulito l’ingresso su Fontana Morella del plesso Tyrsenia

I nonni: “Grazie ai consiglieri Fondate e Paolacci per essersi attivati con chi di dovere”

Finalmente la scuola dell’infanzia Roberto Luchetti di Cerveteri ha un nuovo ingresso, quello che si affaccia su via Fontana Morella, che è stato ripulito dalla Multiservizi, e garantirà l’accesso dei familiari. Oltre a quello su via Chirieletti, è stato riaperto il cancello secondario, sul quale si erano battuti i nonni dei bambini, che molto spesso si sostituiscono ai figli per accompagnare i nipotini a scuola.

“Volevamo ringraziare i due consiglieri Gianluca Paolacci e Alessandro Fondate, che si sono attivati per risolvere il problema. Non hanno esitato un attimo a chiamare chi di dovere, che ha ripristinato un accesso molto utile alle famiglie – commentano in una nota i nonni”.