Valida fino a provvedimento di revoca

Ladispoli, emanata ordinanza di non potabilità in Piazza delle Sirene e vie limitrofe

Si comunica che in data odierna è stata pubblicata un’ordinanza di non potabilità, valida fino a provvedimento di revoca, per le seguenti vie/piazze:

-Piazza delle Sirene;

-Piazza della Rugiada;

-Via dei Gabbiani;

-Via dei Delfini nel tratto ricompreso tra via dei Cigni e il Lungomare Marina di Palo;

-Via dell’Ippocampo nel tratto ricompreso tra Piazza della Rugiada e Via dei Cigni.

Tale provvedimento, emanato a scopo precauzionale, si è reso necessario a seguito della richiesta pervenuta dalla ASL Roma 4, che ha riscontrato la presenza di Coliformi in un campione di acqua prelevato presso la fontanella di Piazza delle Sirene.

Il Sindaco ha così commentato: “L’acqua erogata dalla rete idrica comunale è priva di contaminazioni, come evidenziato dalle recenti analisi effettuate dalla stessa ASL sulle fontanelle pubbliche di Viale Italia, Piazza Odescalchi e Via Trieste, che documentano la totale assenza di contaminazioni.

Si ritiene, come già affermato in precedenza, che la non conformità rilevata dalla Asl in Piazza delle Sirene sia localizzata alla sola fontanella pubblica, a causa di una contaminazione dovuta ad un uso improprio della stessa.

Si evidenzia infatti che le ultime analisi effettuate dal gestore del servizio idrico Flavia Servizi, attraverso un laboratorio accreditato, hanno certificato la totale conformità anche dell’acqua erogata dalla fontanella di Piazza delle Sirene.

In considerazione dei differenti esiti ottenuti dalla Asl e dal laboratorio convenzionato con la Flavia Servizi si è ritenuto opportuno emanare l’ordinanza di non potabilità, in attesa degli esiti delle nuove analisi che sono state già programmate per i prossimi giorni”.