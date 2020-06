Condividi Pin 4 Condivisioni

Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia

Incendio al Ministero del Lavoro: fiamme nel sottotetto

Incendio in via Flavia a Roma presso l’edificio in ristrutturazione del Ministero del Lavoro. Ad andare in fiamme il tetto e il sottotetto.

Ad intervenire prontamente sul posto quattro squadre VVF, il funzionario di servizio e il capoturno provinciale. Sul posto anche il carro autoprotettori ed il CRRC con due autoscale.

Al momento non sembrano essersi registrati feriti. A lanciare l’allarme il custode dell’edificio.