Il prestigioso evento coinvolgerà alcuni campioni da giovedì 27 a domenica 30 giugno

Ladispoli è pronta per la stars Cup International

I campioni del Footvolley arrivano a Ladispoli. Sulla sabbia del Lungomare Regina Elena, 5, va in scena lo Stars Cup International, uno degli appuntamenti più affascinanti dell’anno per la disciplina. Da giovedì 27 fino a domenica 30 giugno, la rassegna ospiterà alcune delle coppie più importanti del panorama internazionale. Tra queste quella azzurra composta da Alain Faccini, figlio di Alberto, campione d’Italia con la Roma di Liedholm nel 1983, e Federico Iacopucci, fresco del Pallone d’Oro conquistato come miglior giocatore europeo del 2023.

Oltre alla formidabile coppia della Playfootvolley, al torneo prenderanno parte Spagna, Inghilterra e Uruguay. Ma non è tutto. Ad arricchire la manifestazione ci penseranno ambassador di rilievo mondiale. Tra questi Max Tonetto e Aldair, che da anni praticano il FootVolley ad ottimo livello, mentre Simone Perrotta e David Pizarro si divertiranno soprattutto con il FooTable, una delle varianti più affascinanti della disciplina.

Ladispoli è pronta per la stars Cup International, torneo internazionale di foot volley

Per la prima volta nel circuito della Playfootvolley entra a far parte anche un altro brasiliano che ha calcato in passato i campi della Serie A: Anderson Hernanes de Carvalho, per tutti Il Profeta, altro grande appassionato di questo sport. Insieme ad Aldair darà vita a un’affascinate riproduzione, su sabbia, del derby Lazio-Roma, e non solo.

Ad annunciarlo, durante la conferenza di presentazione svolta oggi al Gotha Beach Restaurant, ci ha pensato Max Tonetto: “Siamo davvero felici di completare il già ricco parterre di ospiti con un altro atleta di grande fascino e classe. I brasiliani hanno il footvolley nel sangue e sarà bello vedere all’opera un atleta dalle sue qualità”.

Molto soddisfatto il Sindaco, Alessandro Grando, che insieme a Stefano Fierli e all’intera giunta comunale, ha permesso l’organizzazione di un evento sportivo di caratura internazionale: “Non è stato facile – ha sottolineato il primo cittadino – allestire un’arena sportiva in spiaggia, ma ce l’abbiamo fatta e per noi questo è un motivo di vanto. Non vedo l’ora di assistere alle partite di atleti così importanti e amati dal pubblico”.

La manifestazione è aperta a tutti: chi vorrà assistere ai tornei potrà farlo liberamente, ma ci sarà anche la possibilità di partecipare attivamente, prendendo parte ai corsi gratuiti in programma sin dal giovedì pomeriggio e iscrivendosi ai giochi e ai tornei che si svolgeranno domenica 30 alla presenza degli atleti provenienti da ogni parte d’Italia.