Si è tenuta oggi presso l’aula consiliare del Comune di Santa Marinella il Corso di uso della forza e difesa personale per operatori di Polizia Locale organizzato dal Corpo della Polizia Locale, dal Sulpl, dallAnaspol e dal CSE-FLPL.

“Abbiamo voluto promuovere un corso che affrontasse gli aspetti legislativi sull’uso della forza e sulle prime tecniche di difesa personale e ammanettamento, il nostro obiettivo è quello di offrire maggiore sicurezza ai nostri operatori, ai cittadini, cercando di aumentare i livelli di efficacia ed efficienze del nostro servizio. Approfitto per ringraziare il Sindaco Avv. Pietro Tidei e l’amministrazione comunale per la sensibilità dimostrata nel voler rinnovare il nostro corpo con nuove assunzioni creando un team di operatori altamente qualificati”. Ha dichiarato Keti Marinangeli, Comandante del Corpo della Polizia Locale di Santa Marinella.

Santa Marinella, la polizia locale a scuola di difesa personale

“La Polizia Locale affronta ormai nuove sfide in termini sicurezza urbana e i poliziotti locali devono farsi trovare pronti, in attesa che Governo e Parlamento emanino quella legge di Riforma attesa da oltre 30 anni e che chiarisca che siamo poliziotti locali e non impiegati in divisa”. Ha concluso Alessandro Marchetti, funzionario della Polizia Locale in servizio presso la Sez. di PG della Procura della Repubblica di Roma, relatore del Corso e Segretario regionale SULPL.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore Andrea Amanati e dal sindaco Tidei che da tempo stanno investendo risorse ed energie nel settore della sicurezza della città e della popolazione.

“ Siamo contenti per aver garantito la presenza sul territorio di un numero adeguato di operatori qualificati e in grado di affrontare ogni situazione anche di emergenze e li ringrazio per entusiasmo e l’impegno con il quale stano seguendo anche questo nuovo percorso formativo”.