“Ladispoli e i luoghi del cinema”, sabato 5 settembre nuova presentazione del libro di Crescenzo Paliotta

Share Pin 18 Condivisioni

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Maria Teresa Spadoni, si svolgerà in Via Siracusa n.3 alle ore 21

Crescenzo Paliotta e il libro “Ladispoli e i luoghi del cinema”

Ladispoli, sabato 5 settembre nuova presentazione del libro “Ladispoli e i luoghi del cinema” di Crescenzo Paliotta – Prosegue l’attività di promozione del libro “Ladispoli e i luoghi del cinema” redatto da Crescenzo Paliotta, medico e già Sindaco della città. Dopo la presentazione in Piazza Scarabellotto avvenuta lo scorso 11 luglio e il “firmacopie” presso la libreria “Scritti & Manoscritti” svoltosi il 28 agosto, infatti, sabato 5 settembre 2020, alle ore 21.00 è previsto un nuovo appuntamento dedicato alla conoscenza dell’Opera.

Organizzato dall’Associazione Culturale Maria Teresa Spadoni, l’evento si svolgerà in Via Siracusa n.3, con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per prenotazione telefonare al numero 339.3246493.

Oltre alla presenza dell’autore Crescenzo Paliotta, la manifestazione vedrà i contributi filmati di Francesca Di Girolamo, le letture di Valentino Spadoni, l’introduzione di Marika Paris, la conduzione di Carmen Petrocelli.