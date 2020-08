Share Pin 5 Condivisioni

Lo rende noto il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti via social

Covid, Zingaretti: “Dal 1 settembre attiva all’Aeroporto di Fiumicino la nuova area per i test” – Così in una nota social il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: “Dal 1 settembre attiva all’Aeroporto di Fiumicino la nuova area per i test Covid. 7.000 metri quadri messa a disposizione da ADR riconvertendo lo spazio a tempo di record, in 72 ore.

È una delle più grandi in Italia. Sarà gestita dal personale della sanità del Lazio e Croce Rossa Italiana. Lavoriamo per la messa in sicurezza di Roma e dell’intero Paese.

Un lavoro straordinario, sempre grazie a chi è in prima linea in questa emergenza.”