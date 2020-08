Share Pin 333 Condivisioni

Iniziati i lavori in Piazza Rossellini

Ladispoli, arriva la ruota panoramica – Confermato anche dall’Amministrazione comunale, sono in corso in questi minuti, con termine previsto per la giornata di domani, i lavori per l’istallazione in Piazza Rossellini a Ladispoli di una ruota panoramica, capace di richiamare migliaia di persone. Come specificato dall’Assessore Marco Milani, si tratta di un’attrazione di carattere internazionale, comprendente una ruota di 40 metri con 40 cabine chiuse dalla capienza di 4 posti ciascuna e illuminazione notturna. Da parte dei gestori è previsto un restauro della piazza dopo l’uso in caso di danni.