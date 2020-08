Share Pin 11 Condivisioni

Lo rende noto il consigliere regionale PD della Regione Lazio, Emiliano Minnucci

Coronavirus, Minnucci (PD): “Sindaco Civitavecchia pensi all’ottimo lavoro degli operatori sanitari” – “Le parole rilasciate dal sindaco di Civitavecchia riguardo l’organizzazione del drive-in del porto sono quantomeno fuori luogo. Invece di parlare di improvvisazione e problemi logistici, Ernesto Tedesco dovrebbe concentrarsi sull’encomiabile lavoro svolto dagli operatori sanitari che hanno consentito, grazie alla loro professionalità e abnegazione, di limitare per quanto possibile i contagi nei nostri territori e nella nostra provincia. Viviamo una fase molto delicata in cui tutti i soggetti coinvolti, dallo Stato Centrale alle Istituzioni Locali, hanno l’obbligo e il dovere di fare la propria parte nella gestione della pandemia. Non è necessario, di contro, fare polemica sterile e spicciola: invece di guardare la pagliuzza, pensiamo alla trave” ha detto il consigliere regionale PD della Regione Lazio, Emiliano Minnucci.