L’artista se ne è andato a causa di un infarto fulminante

Ladispoli e Cerveteri piangono la morte di Cristiano Paoli –

Sono delle tristi festività natalizie per le comunità di Ladispoli e di Cerveteri che piangono la morte di Cristiano Paoli

Nella giornata di ieri, a causa di un malore improvviso, se n’è andato Cristiano Paoli.

A stroncargli la vita, secondo quanto appreso sarebbe stato un infarto fulminante. Cristiano Paoli era molto noto sul territorio, e non solo, per le sue opere, molte delle quali le aveva donate alle città di Ladispoli e Cerveteri.

Cristiano era anche una persona dal cuore generoso che si rimboccava le maniche per gli altri, come dimostra il suo ‘servizio’ come volontario per l’associazione Animo.

Lascia una compagna e due figli. Tutta la nostra redazione si stringe al dolore della famiglia.

Molti i messaggi che in queste ore stanno apparendo sulla pagina social di Cristiano Paoli, da parte degli amici, ancora increduli per quanto accaduto.

