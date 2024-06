Ladispoli e Cerveteri: dopo le farmacie prese d’assalto razzia dei ladri anche nei bar-

Non c’è tregua per le forze dell’ordine, impegnate in questi giorni ad indagare sui continui assalti alle farmacie e ai bar di Ladispoli e Cerveteri. Pochi giorni fa a Cerveteri, i malviventi hanno usato un auto rubata per scardinare la serranda, portando via un bottino di circa 20 mila euro, a Ladispoli in via Palo Laziale tre cittadini romeni, avevano fatto razzia negli scaffali della farmacia, in questo caso i Carabinieri sono riusciti a bloccare i malviventi e arrestarli.

Dalle farmacie ora sono passati ai bar: il “Sarusso Play” di via Regina Elena e il “Piccadilly” di via Venezia, nel primo locale hanno forzato la vetrina e portato via la cassaforte con oltre tremila euro, su questo caso indagano i carabinieri della stazione locale di via Narcisi, coordinati dalla compagnia di Civitavecchia. Al “Piccadilly” i ladri hanno prelevato l’incasso delle slot machine, diverse centinaia di euro, per questo reato sono i poliziotti del commissariato di via Vilnius a svolgere le indagini.