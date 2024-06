Civitavecchia, sarà ballottaggio Grasso – Piendibene

Con tutte le 53 sezioni scrutinate, almeno per quel che riguarda i candidati sindaci, il dato è inconfutabile: sarà ballottaggio tra l’editore e giornalista Massimiliano Grasso e Marco Piendibene.

Il distacco tra le due coalizioni supera i 13 punti percentuali.

I COMMENTI

“E ci siamo, abbiamo tutti insieme raggiunto il nostro primo obiettivo: il ballottaggio”.

Così Grasso in un post social.

“Ringrazio i cittadini per questo risultato, tutti quelli che hanno lavorato per queste elezioni, di qualsiasi schieramento e con qualsiasi ruolo. La democrazia è questa: energia che produce rinnovamento. Da domani si riparte con entusiasmo ancora maggiore a spiegare anche a chi non ci ha votato al primo turno, soprattutto a chi ha deciso di non votare nel primo turno, la nostra idea di città. Sono certo che il nostro progetto di governo interpreti al meglio i sogni e i bisogni della nostra comunità. Andiamo avanti con Civitavecchia nel cuore; andiamo avanti perché vince Civitavecchia”.

“Il ballottaggio? Sicuramente un obiettivo a cui tendevamo – ha spiegato Piendibene – abbiamo dato il massimo, lavorato dure per questo risultato, promuovendo tanti incontri con i cittadini e spiegando, anche e soprattutto nei confronti pubblici con gli altri candidati, il senso del nostro progetto. In queste due settimane lavoreremo per colmare il gap con Grasso”.