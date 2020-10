Ladispoli, il Dott. Cristofaro lancia la sfida: sorriso completo in 24 ore

Share Pin 22 Condivisioni

Secondo il dentista odontoiatra Gabriele Cristofaro l’ultima frontiera dell’implantologia è nell’efficacia di interventi sempre più rapidi

Ladispoli, Studio Cristofaro. Quando si perde un dente, o più di un dente, spesso si coltiva il sogno di riavere il proprio sorriso. Oggi, secondo il Dr. Cristofaro, è possibile riavere i denti fissi, e in modo rapido, grazie a dei particolari impianti e senza ricorrere alle protesi rimovibili.

Sembra assurdo, invece è già realtà. Si tratta di impianti costituiti da viti in titanio inserite nell’osso, alle quali si avvitano i denti. Una tecnica che rende possibile riabilitare completamente un’intera arcata dentale.

Secondo le ricerche, nel 97% dei casi è possibile tornare a mangiare e sorridere come prima in appena 24 ore. Negli altri casi, la stabilizzazione dei denti fissi avviene nel giro di due mesi.

Oggi la chirurgia è indirizzata verso interventi sempre meno invasivi. Ciò significa che per fissare dodici denti (un’intera arcata) non occorre forare l’osso in altrettanti punti: bastano quattro o sei viti, quando non addirittura solamente due!

Una tecnica che permette anche un bel risparmio. Oltre che, sicuramente, uno stress minore da parte del paziente.

Riavere i denti nel giro di una giornata è quindi possibile, grazie anche a delle protesi provvisorie fisse da tenere dai tre ai sei mesi durante i quali vengono svolti periodici controlli. Una volta raggiunta la totale guarigione, è possibile fissare la protesi definitiva, destinata a durare nel tempo.

