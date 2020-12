Share Pin 5 Condivisioni

Lo rende noto via social il Comune di Ladispoli

Ladispoli, domenica 20 dicembre raccolta pappe per cani e gatti –

“Domenica 20 dicembre in piazza Rossellini raccolta pappe per i nostri amici a quattro zampe. Un’occasione per aiutare i canili e i gattili, e chi ne ha bisogno, per donare croccantini e scatolette. I volontari della Guardia Rurale Ausiliaria Zoofila Nogra Ladispoli saranno, domenica 20 dicembre, in piazza Rossellini dalle 9:30 alle 17:30.” Lo rende noto via social il Comune di Ladispoli