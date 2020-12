Share Pin 0 Condivisioni

Calvo: “Santa Severa dimenticata e alla deriva” –

“Dove sono tutti i sostenitori che si strappavano i capelli per il cambio di passo che questa amministrazione doveva portare? – prosegue il consigliere comunale. Luminarie da las Vegas a Santa Marinella e nella frazione neanche un lumicino!”

“Per non parlare di tutto il resto. – puntualizza la nota – Via Olimpo una selva di erbacce con piante alte un metro e lampioni spenti da agosto, pulizia del paese assente, caditoie mai pulite, pista ciclabile che sembra una discarica a cielo aperto, lungomare con le palme a pennacchio mai potate. È evidente la totale mancanza dell’ amministrazione a Santa Severa, mancanza che si evidenzia dalle dimissioni di tutti i suoi delegati. Nonostante l’ingente gettito di tributi che essa eroga all’ ente, è bene ricordare che più del 22% del gettito imu viene da Santa Severa e il 100% dai parcheggi a pagamento.”

“Riscontriamo che ad oggi – conclude Massimiliano Calvo – nulla è stato reinvestito in opere pubbliche, né in viabilità e mobilità, tantomeno in luminarie natalizie. Bel lavoro a Santa Marinella ma zero assoluto a Santa Severa.”