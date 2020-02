Condividi Pin 18 Condivisioni

La presente comunicazione riguarda sia le utenze domestiche che quelle non domestiche

Ladispoli, domani sospeso il servizio di raccolta dell’indifferenziato

L’Amministrazione Comunale informa i cittadini che, per cause di forza maggiore (blocco dei conferimenti nelle discariche di Roccasecca e Civitavecchia, cui l’impianto di trattamento della frazione secco residuo conferisce i residui di lavorazione), la raccolta della Frazione Secco Residuo Indifferenziato prevista per il giorno venerdì 7 febbraio non potrà essere eseguita.

Pertanto, per motivi igienico sanitari e a tutela del pubblico decoro, è necessario evitare che i cittadini espongano su suolo pubblico i rifiuti indifferenziati prodotti in questi giorni.

Il Comune di Ladispoli, e gli altri 10 Comuni interessati dalla sospensione del servizio, si sono attivati presso gli Enti competenti per la pronta ripresa del servizio stesso.

Si ringraziano i cittadini per la collaborazione.