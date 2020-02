Condividi Pin 0 Condivisioni

Attivato a Ladispoli in via Caltagirone uno sportello specifico

Cerveteri, tempi lunghi per la riapertura dell’ufficio postale di Valcanneto

Cerveteri, tempi lunghi per la riapertura dell’ufficio postale di Valcanneto

Sono iniziati i lavori all’ufficio postale di Valcanneto, colpito lo scorso gennaio da alcuni malviventi che hanno divelto completamente lo sportello del postamat, provocando ingenti danni.

Quella notte una fortissima esplosione risvegliò i residenti che l’indomani mattina si trovarono costretti a fare i conti con quanto accaduto.

I ladri non solo fecero saltare lo sportello, sottraendo all’incirca 30 mila euro, colpirono anche alcune auto parcheggiate lungo la via, per poi dileguarsi immediatamente.

Lunghi – come spiega poste italiane – saranno i tempi di apertura dell’edificio. A tal proposito, a Ladispoli in via Caltagirone, è stato attivato uno sportello specifico, ad hoc, per i clienti di Valcanneto.