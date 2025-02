Ladispoli, domani sospensione idrica programmata

Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile in via Alessandro Manzoni, angolo via Giuseppe Garibaldi

Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, martedì 11 febbraio, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Ladispoli.

In particolare le zone interessate sono le seguenti:

via Cesare battisti e strade limitrofe;

via Giuseppe Mazzini e strade limitrofe;

piazzale Nazario Sauro e strade limitrofe;

via Alessandro Manzoni e strade limitrofe;

via Giuseppe Garibaldi e strade limitrofe.

Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile in via Alessandro Manzoni, angolo via Giuseppe Garibaldi.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.