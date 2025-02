Calcio, goleada della juniores della Virtus MSN

6-0 per la Virtus Marina di San Nicola contro il CVN Casal Bernocchi nell’ultima giornata del girone d’andata

La juniores della Virtus Marina di San Nicola si è imposta con autorevolezza sul CVN Casal Bernocchi. I ragazzi di mister Paradiso hanno vinto con il punteggio di 6 a 0, raggiungendo così quota 26 in classifica. Questo ha permesso l’aggancio al Città di Acilia con il quinto posto dell’Academy SVS Roma che dista solo 2 punti.

La partita si è svolta su un terreno di gioco fortemente compromesso dalla pioggia, ma i ragazzi hanno saputo adattarsi al meglio. Nei primi minuti, i rossoblù si sono subito portati avanti con un gol da calcio piazzato di Angiolini al quale hanno fatto seguito il gol di Carai, quello di Ceccarini e Fratta. Il copione del secondo tempo è stato simile con la Virtus sempre in controllo e che, anzi, ha trovato l’allungo con Tommaso Vicari e Kozikowsi.

Insomma, una bella prestazione contro una squadra sicuramente in difficoltà e, proprio per questo, da non sottovalutare. Dalla prossima settimana inizia il girone di ritorno e si partirà subito con uno scontro diretto contro la Petriana, attualmente terza a 4 lunghezze di distanza. L’appuntamento sarà proprio sul campo della Petriana ed è fissato a sabato 15 febbraio.