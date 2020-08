Condividi Pin 10 Condivisioni

La donna partita da Genova il 15 agosto è diretta a Roma con una Marcia che arriverà il 5 settembre per partecipare a una manifestazione di protesta per salvare i bambini da quella che loro definiscono una “dittatura sanitaria”

Ladispoli, domani in Comune arriva nonna Maura Granelli –

E’ partita da Genova il 15 agosto scorso e si è messa in marcia verso Roma dove arriverà il 5 settembre prossimo per dire no alla “dittatura sanitaria”.

Protagonista è nonna Maura Granelli, la responsabile regionale per la Liguria della comunità “Salviamo i bambini dalla dittatura sanitaria”.

La donna sta incontrando mamme, nonne, istituzioni, per chiedere la sottoscrizione del manifesto per la tutela dei bambini.

In pratica lei e altre mamme e nonne italiane hanno presentato il 5 agosto ai sindaci italiani un documento dove si chiede il disconoscimento dei Dpcm e delle leggi emanate, oltre che una richiesta ai rappresentanti dei comuni di fare propria l’istanza.

Il popolo delle mamme chiede l’abrogazione delle norme dettate dal ministro Azzolina e l’abolizione dell’obbligo vaccinale decretato dalla legge Lorenzin. Non si tratta di no vax, come sottolineano loro stessi, ma rivendicano il diritto dei genitori di decidere autonomamente quali vaccini somministrare ai propri figli.

Nonna Maura oggi ha fatto tappa a Civitavecchia dove alle 11 si è recata al Comune e domani arriverà a Ladispoli. L’appuntamento a palazzo Falcone è alle 11.

Chiunque voglia accoglierla, supportarla o salutarla chiami 3318767616 (Valentina)