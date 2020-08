Pizzerie Ladispoli, la rivoluzione della “pizza come una volta” di Acqua e Farina

Condividi Pin 10 Condivisioni

Biologica, nutriente, leggera : la pizza come la facevano gli antichi. Una pizza genuina, pronta solo dopo cinque giorni di paziente attesa. Anche senza glutine.

Pizzerie Ladispoli, Acqua e Farina si distingue per un’attenzione tutta particolare nella preparazione della pizza e di molte altre specialità da forno.

Non è la solita pizza, anzi, ma una pizza che pochi hanno avuto la fortuna di mangiare.

Una ricetta e un metodo di preparazione antico, recuperato dopo un attento studio e una grande voglia di sperimentare di Andrea Cardinali, mastro pizzaiolo, e di Giulia Fois, titolare di “Acqua e Farina” (Ladispoli, Via Palo Laziale, 20).

Andrea e Giulia di Acqua e Farina Ladispoli

Nel loro laboratorio artigiano, infatti, con annessa una comoda sala ristorante aperto tutte le sere a cena, la sperimentazione è all’ordine del giorno per individuare le miscele e le proporzioni perfette.

Si parte dai prodotti locali, tra cui Andrea e Giulia preferiscono sempre quelli biologici certificati, e le materie prime più sane, prive di nichel e altri metalli pesanti. Una ricerca che richiede tempo e dedizione.

E poi si deve avere pazienza, molta pazienza, perché per preparare l’impasto perfetto, leggero e digeribile, bisogna aspettare ben 5 giorni: 72 ore di maturazione e 48 ore di lievitazione.

“Utilizziamo la farina di farro e la pasta di germe di grano – spiega Andrea, il mastro pizzaiolo – ingredienti che vanno miscelati in modo esatto. È fondamentale anche la percentuale di acqua che inseriamo nel nostro impasto, una percentuale molto alta, che però non voglio svelare perché è uno dei segreti della fragranza della nostra pizza”.

Anche nella scelta degli strumenti da impasto c’è un’attenzione non ordinaria: “usiamo solo fruste in resina, perché ci danno la sicurezza di non alterare minimamente il nostro impasto”.

Ne risulta un impasto più nutriente, più sano. Ma anche vegano, perché vengono scelte solo farine prive di grassi animali. Ovviamente con o senza glutine.

Infine, oltre alla pizza e alla pizza gluten free, “Acqua e Farina” produce pane, dolci tradizionali e molti altri prodotti da forno, acquistabili ogni giorno dalla mattina alla sera.

Da provare.

Pizzerie Ladispoli, da Acqua e Farina la pizza come si mangiava una volta

