Condividi Pin 1 Condivisioni

Il Pd punta il dito contro l’amministrazione comunale e in particolare contro il sindaco Grando

“Ladispoli, disservizi nella raccolta della nettezza urbana in piena stagione estiva” –

Riflettori puntati sui disservizi relativi al servizio di igiene urbana. A puntare il dito contro l’amministrazione comunale e in particolar modo contro il sindaco Alessandro Grando è il Pd.

I dem commentano la decisione del primo cittadino di ritirare le deleghe all’assessore Mollica e al consigliere Augello in piena estate, parlando di una “decisione improvvisa e non motivata”.

“Nessuno dell’attuale maggioranza – hanno detto dal Pd – né i capigruppo, né tanto meno il Sindaco, hanno spiegato i motivi di una rottura così plateale, arrivata sui social con accuse di ‘essere stati colpiti alle spalle’ da parte degli amministratori cacciati”.

“Di fatto, nel pieno della stagione estiva, Ladispoli sembra abbandonata e in particolare nel settore della nettezza urbana si registrano continui disservizi”.

“E sui motivi che hanno portato all’allontanamento di Augello – hanno aggiunto ancora i dem – una cosa si è capita: c’è chi vuole gestire in proprio il grande appalto della nettezza urbana”.

“Così proprio ad agosto, mese decisivo per l’economica turistica e per il funzionamento dei servizi essenziali e delicati come quello idrico e quello di igiene, Ladispoli non ha un assessore incaricato in questo settore. Perché sono stati mandati via Mollica Graziano e Carmelo Augello? – si chiedono – Serpeggia un sospetto: a chi facevano ombra?”.