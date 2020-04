Condividi Pin 25 Condivisioni

Scomparsa all’età di 71 anni è stata Direttrice e Madre Superiora della locale Casa della Congregazione delle Suore Agostiniane Serve di Gesù

Suor Tecla Volpi

Ladispoli dice addio a Suor Tecla Volpi – In molti da questa mattina in città, nell’annunciare il triste evento, l’hanno voluta ricordare, attraverso i media ed anche il social network. Ladispoli piange la scomparsa di Suor Tecla Volpi avvenuta prematuramente all’età di 71 anni.

Dal comportamento umile nella sua forma più alta, sempre disponibile e molto amata da tutta la comunità cittadina, Suor Tecla è stata Direttrice e Madre Superiora della locale Casa della Congregazione delle Suore Agostiniane Serve di Gesù.

Una personalità dai valori autentici, capace inoltre di condividere nel vero senso della parola, presso la Parrocchia cittadina di Santa Maria del Rosario diretta da Don Alberto Mazzola, con molti concittadini, bambini, ragazzi e adulti, momenti di gioia e di spensieratezza, riuscendo anche a trasmettere la positività di quei sani principi insiti nella cristianità.

La tumulazione avrà luogo oggi, 1 aprile 2020, nel cimitero di Ladispoli ma le esequie pubbliche non potranno essere indette a causa delle restrizioni imposte dal Governo per l’emergenza sanitaria in atto in Italia per il Covid-19.

Le più sentite condoglianze alla famiglia e alle consorelle, che già nel mese di febbraio avevo perso un’altra importante figura della Casa quella dell’anziana Suor Stefania.