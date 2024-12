Ladispoli, “devastazione urbanistica cominciata con Paliotta e Garau”

Il consigliere Eugenio Trani scudiscia l’opposizione e mette la pulce sui finanziamenti elettorali

“Ho letto il comunicato dei colleghi della se-dicente opposizione e ritengo opportuno rendere pubbliche le mie considerazioni, visto che in aula non potevo farlo per rispettare la legge. Credo che la modifica alla convenzione sia il primo, fondamentale, tassello per la realizzazione del “Dopo di Noi” ed ho ringraziato pubblicamente il Sindaco Grando per aver dimostrato concretezza nel voler risolvere questo problema, mentre la se-dicente opposizione ha dimostrato di essere capace di fare solo chiacchere da bar. L’ho fatto con la stessa coerenza con la quale ho criticato e chiesto correzione nel caso di delibere che non condividevo.”

Lo dichiara in una nota il Consigliere Comunale di Ladispoli Eugenio Trani, affermando inoltre:

“Io voglio dimostrare, entro la fine del mio mandato, di aver lavorato per fare le cose concrete, e non trovare le scuse per non averle fatte. Chi ha una visione diversa ha tutto il diritto di farlo ma …vado a ricordare ad alcuni di loro che la “devastazione urbanistica” in realtà è cominciata nel 2010 con la Variante di PRG impostata dal sindaco Paliotta e il consigliere Garau di oggi è lo stesso, che è stato attore in quel periodo storico che ha rivendicato “con orgoglio”. Io ho mantenuto la mia coerenza sullo strumento di contrattazione fra pubblico e privato mentre altri oggi fanno i pesci in barile fingendo di dimenticare!

E’ opportuno ricordare che pochi mesi fa, in maniera unanime, era passata in Consiglio Comunale una mia mozione per vincolare l’utilizzo dei terreni che la società SARA 94 (titolare di un altro piano integrato) dovrà cedere al Comune di Ladispoli destinandoli al “Dopo di Noi”. Come mai sul piano della Sara’94 i se-dicenti consiglieri di opposizione non hanno presentato neanche una osservazione visto che rappresenta cemento in più anche rispetto alla variante di PRG? tutto è stato liquidato con due minuti di orologio mentre invece per quello della società Piazza Grande due ore e mezza di discussione senza portare alcun argomento concreto ma solo ipotesi ed allusioni vaghe a possibili truffe e fallimenti, ben consapevoli che le tutele sono state rispettate?

Tanto rumore su questa cosa e zero, sottolineo zero, interventi sul documento di programmazione economica, zero sulle proposte per una ristrutturazione dell’IMU, zero argomenti sull’addizionale comunale e su variazione di bilancio. Forse erano troppo spremuti a trovare fantasie contro questa proposta preliminare al Dopo di Noi.

Da Commercialista, non complottista, ritengo che il contratto firmato con una ditta che ha esperienza, capitali immobiliari, credibilità in questi progetti e avendolo garantito con una fideiussione e il tutto che sarà attuato attraverso la normativa prevista dall’ANAC sia sufficiente ed utile per accelerare la realizzazione.

Sembrerebbe tanto un problema di isteria da finanziamenti elettorali non concessi più che un problema reale? Comunque io vado avanti, indipendente, distinto e distante dai teatrini e lavoro per portare fatti concreti alla nostra citta di Ladispoli.