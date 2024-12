Calcio: tante assenze per la Virtus MSN, il derby va al Kaysra

Il derby di seconda categoria finisce 4-2 in favore del Kaysra. Al Galli di Cerveteri, la Virtus MSN affaticata dalle assenze

Per la Virtus Marina di San Nicola è stata una giornata condizionata dalle tante assenze. Il derby, andato in scena nel pomeriggio di domenica primo dicembre, è andato al Kaysra che si rilancia in classifica. Il punteggio finale recita 4 a 2 in favore dei cerveterani, ma i ragazzi di coach Pino Neto hanno messo a segno una buona prestazione. Purtroppo, non sono riusciti a conservare il vantaggio arrivato nei primissimi minuti su gol di Iacono. Dopo i primi 20 minuti, però, la squadra è calata e ha subito 3 reti. Nel secondo tempo, il mister ha cambiato qualcosa nella formazione e la partita sembrava essersi riaperta dopo il gol di Esposito. Nella seconda parte del secondo tempo è arrivato anche il pareggio di De Martinis, annullato dall’arbitro per fallo di mano. Con la squadra totalmente sbilanciata, il Kaysra ha calato il poker nel finale.

I giovani rossoblù sono fermi a quota 6 punti, ma a debita distanza dalla retrocessione. Il giorno dell’Immacolata al Lombardi di San Nicola arriverà la capolista: Quartiere Campo dell’Oro. I ladispolani scenderanno in campo senza nulla da perdere e proveranno a tentare l’impresa. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 11:00.