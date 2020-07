Condividi Pin 1 Condivisioni

Appuntamento anche con il cinema all’aperto, il teatro alla Grottaccia e i mercatini artigianali itineranti

Ladispoli, da stasera torna l’isola pedonale sul viale –

Inizia ufficialmente da questa sera l’estate ladispolana. Con l’arrivo di luglio tutti i fine settimana, a cominciare da quello di oggi, viale Italia si trasformerà nuovamente in una grande isola pedonale, con i commercianti che potranno prolungare l’orario di apertura delle loro attività.

Torna anche l’appuntamento con il cinema all’aperto. L’arena quest’anno è entrata a far parte del circuito ‘Moviement village’, il progetto che punta ad avviare la ripresa del settore cinematografico a livello nazionale, a partire proprio da questa estate.

L’idea è quella di spazi all’aperto in cui si possano coniugare, nel rispetto delle norme di sicurezza anti contagio, più attività culturali (come ad esempio la presentazione di libri).

E anche Ladispoli, rientrando in questo circuito, avrà oltre al grande schermo anche un villaggio dedicato alle attività culturali collaterali.

Tra i partecipanti al progetto ci sono anche il Mibact, la Regione e l’Anec. Spazio anche al teatro con la riapertura della Grottaccia.

Rivalorizzata negli anni passati dall’assessorato alla Cultura, è uno dei siti all’aperto, della città balneare, dove si potrà contingentare meglio gli ingressi.

Non solo teatro ma anche musica jazz fino ad arrivare all’esibizione della voce di Roma, Elena Bonelli, ambasciatrice della cultura italiana e della canzone romana nel mondo.

E la cultura quest’anno sarà anche itinerante. Ci si sposterà di quartiere in quartiere a suon di musica e a ‘ritmo’ di artigianato locale. L’Assessorato alla cultura sta infatti stilando un accordo con un mercatino degli artigiani di Ladispoli per la realizzazione di un mercatino artigianale ladispolano ad hoc che si sposterà di quartiere in quartiere.