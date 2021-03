Ladispoli, da oggi in vigore le ulteriori restrizioni decise da Grando

Share Pin 1 Condivisioni

Asporto consentito dalle ore 06:00 alle ore 14:00 per bar, con e senza cucina, nonché gli altri esercizi di somministrazione: per il resto della ristorazione vale la normativa nazionale, ammesso fino alle ore 22:00

Asporto consentito sul territorio dalle ore 06:00 alle ore 14:00 per bar, con e senza cucina, nonché gli altri esercizi di somministrazione.

Dalla nuova ordinanza emessa giovedì scorso dal Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando, consultabile al link (Ladispoli tra rossa e arancione, bar fino alle 14 e lungomare chiuso (baraondanews.it), restano invece esenti dalla disciplina per tale modalità di servizio sul luogo le altre tipologie della ristorazione come i ristoranti e le gelaterie, soggette invece alla normativa nazionale che ne permette l’attività del tipo fino alle ore 22:00, stando ovviamente alle normative specifiche del colore attribuito alla regione.

Una puntualizzazione che si è resa necessaria riportare per mezzo di notizia, anche a seguito delle numerose interpellanze di operatori del settore e cittadini, anche nei confronti della nostra redazione, effettuate dal momento successivo all’entrata in vigore del provvedimento adottato dal primo cittadino, valevole per i giorni 27 e 28 marzo e 3, 4 e 5 aprile.

Il Sindaco Grando, infatti, nella giornata di giovedì 25 marzo 2021, per meglio fronteggiare l’emergenza Covid in città, arrivata a contare il numero record per il comprensorio di 390 attuali positivi, ha deciso di firmare un’ordinanza contenente al suo interno, tra le disposizioni, una serie di ulteriori restrizioni a quelle già previste dalla zona rossa, tuttora in vigore e su tutto il territorio della Regione Lazio.

La decisione si è resa necessaria anche per gestire più adeguatamente i particolari periodi del week-end, delle prossime festività pasquali e per accompagnare nel modo più opportuno il passaggio della città balneare in zona arancione dal prossimo 30 marzo, così come di tutto il Lazio, annunciato ieri dal Ministro della Salute Roberto Speranza.

Sulla scia di questo provvedimento, lo stesso Sindaco nella tarda serata di ieri, per mezzo di un post riportato sul proprio profilo Facebook, ha affermato che nelle prossime ore provvederà a firmare una nuova ulteriore ordinanza per disporre la chiusura delle scuole anche nei giorni successivi al cambio di colorazione e fino a dopo pasqua (link Coronavirus, a Ladispoli scuole chiuse fino a dopo Pasqua (baraondanews.it).