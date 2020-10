Share Pin 82 Condivisioni

Attivo dal 12 il nuovo container

Ladispoli, da lunedì tamponi alla casa della salute

Si comunica che da lunedì 12 ottobre sara’ attivato nel parcheggio della casa della salute di Ladispoli il nuovo container dedicato all’effettuazione dei tamponi rapidi e molecolari.

Tale presidio si va ad aggiungere alle 3 postazioni gia’ presenti sul territorio dell’ASL Roma 4.

Pertanto da lunedi’ 12 ottobre sul territorio dell’ASL Roma 4 saranno attivi i seguenti punti per l’effettuazione dei tamponi rapidi e molecolari:

1) tenda-container (no drive in) presso ospedale S.Paolo di Civitavecchia.

2) container (no drive in) presso casa della salute di Ladispoli.

3) container (no drive in) + postazione drive in presso ospedale padre pio di bracciano.

4) tenda-container postazione drive in presso poliambulatorio di capena (dal 19 ottobre presso largo donatori del sangue a capena).

Considerato il notevole incremento di utenti che si e’ riversato presso i nostri punti tamponi da lunedì 12 ottobre i 4 presidi saranno aperti dalle 7.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 7.00 alle 14.00.

In merito agli utenti che devono pagare per l’effettuazione dei tamponi si comunica che possono recarsi presso qualsiasi Cup aziendale preferibilmente non il giorno stesso della prestazione e se possibile, per agevolare il lavoro, si richiede di voler effettuare il pagamento non presso il cup del presidio tampone, al fine di evitare lunghe code e inutili assembramenti.