Si tratta di soluzioni di setting adottate nella Regione Lazio fin dall’inizio della crisi

Coronavirus. Gli alberghi per aumentare il numero dei posti letto

“Le strutture alberghiere assistite servono per dimettere pazienti clinicamente guariti che devono completare il periodo di negativizzazione”.

Lo dichiara l’Unità di Crisi della Regione Lazio in un comunicato ufficiale e citano l’esperienza romana.

“Il primo modello è stato il Marriott per il COVID del Policlinico Gemelli, per non sovraccaricare gli ospedali e per chi non aveva modo di fare la quarantena al proprio domicilio”.

L’Unità di Crisi specifica che nel Lazio saranno disponibili a breve oltre 500 posti in questa modalità, per potenziare la rete delle strutture per il contrasto al coronavirus.