Cupinoro, Pascucci: “I cittadini non possono pagare due volte uno stesso servizio” –

Sulla discarica di Cupinoro è pronto a calare finalmente il sipario.

Com’è già noto infatti, la Regione Lazio ha infatti pubblicato il bando regionale per il capping della discarica di Bracciano, ovvero delle operazioni di bonifica e ripristino ambientale dell’area il cui avvio è previsto nei primi mesi del 2021.



“Stiamo ottenendo molti risultati, dal capping alla chiusura della discarica. Sono degli step importanti ma siamo in ritardo”, spiega il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, che continua affermando che: “Siamo comunque contenti e convinti che la Regione porterà a compimento le operazioni di bonifica, perché non possono essere i cittadini stessi a dover pagare due volte uno stesso servizio”, riferendosi alla complicata situazione del denaro destinato al fondo post mortem, istituito per ricoprire i costi del risanamento della discarica qualora appunto avesse cessato di esistere.

L’impianto di smaltimento braccianese ha quindi esaurito le volumetrie disponibili e nel 2016 è stato approvato il progetto per la messa in sicurezza della struttura.

Dopo il fallimento della società proprietaria dell’impianto avvenuto proprio nel 2016, il comune di Bracciano si è trovato però in piano di riequilibrio finanziario.

L’ente ha chiesto dunque alla Regione Lazio di esercitare i poteri sostitutivi, vista l’indisponibilità economica e tecnica che termineranno proprio con la realizzazione della bonifica e con il collaudo finale degli interventi.