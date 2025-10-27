Ladispoli: da Innova Store arrivano gli UltraGlass di Belkin, esclusiva Apple

Riservati solo agli Apple Store, gli UltraGlass di Belkin arrivano a Ladispoli e a Parco Leonardo grazie a Innova Store

In esclusiva sul territorio, Innova Store ha introdotto, nella sua gamma di prodotti proposti, gli UltraGlass di Belkin. Gli schermi protettivi vengono, abitualmente, venduti in esclusiva da Apple, ma, grazie al lavoro di mediazione di Alessandro Meggiorin, le pellicole sono sbarcate sia a Ladispoli che a Parco Leonardo.

Queste pellicole sono estremamente resistenti perché potenziate con un processo chimico che le rende più efficienti e durevoli rispetto alle classiche in vetro temperato, garantendo una sensazione tattile completamente nuova.

Non solo, i modelli hanno una garanzia di due anni dall’acquisto. Infatti, al momento del montaggio a cura dello staff nelle apposite postazioni Belkin allestite nei punti vendita, il cliente riceverà un QR code che gli permetterà di accedere al portale ufficiale così da usufruire a pieno del servizio.

Innova Store si trova a Ladispoli in Viale Italia 117 e a Parco Leonardo (Fiumicino) in Viale Donato Bramante 37.