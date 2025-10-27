Quindici sono a pedalata assistita, dieci a pedalata muscolare: si può presentare domanda fino a sabato 22 novembre

Mobilità sostenibile a Cerveteri: pubblicato l’avviso per la concessione gratuita di 25 biciclette –

Si rinnova anche quest’anno l’iniziativa del Comune di Cerveteri, nell’ambito delle azioni sperimentali di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, finanziate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della concessione temporanea a titolo gratuito di 25 biciclette, di cui 15 a pedalata assistita e 10 a pedalata muscolare. Sul sito internet del Comune di Cerveteri è pubblicato l’avviso e la modulistica necessaria per avanzare la propria candidatura.

“Si tratta di 25 biciclette, 15 a pedalata assistita e 10 a pedalata muscolare, che anche quest’anno tramite avviso pubblico metteremo a disposizione in maniera totalmente gratuita ad altrettante persone della nostra città, che vogliono provare mezzi alternativi per i propri spostamenti quotidiani – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri Alessandro Gnazi – un mezzo utile, per la propria salute, perché ci consente di fare attività motoria e soprattutto per l’ambiente. L’auspicio, è che questa piccola ma significativa iniziativa, possa rappresentare un pungolo per più persone possibili per utilizzare mezzi di spostamento alternativi alla macchina o alle moto”.

Per fare richiesta di una bicicletta, è necessario presentare domanda seguendo le informazioni previste dall’avviso pubblico, allegandovi la documentazione indicata, tra cui copia fotostatica di un documento di identità, copia fotostatica della propria tessera sanitaria, copia dell’ISEE 2025 ed eventuale fotocopia dell’abbonamento ai mezzi pubblici intestato al richiedente.

Termine ultimo per la presentazione delle domande, quello del 22 novembre. Si potrà presentare domanda recandosi all’Ufficio Protocollo del Parco della Legnara oppure tramite Pec a [email protected] riportando nell’oggetto la dicitura “ASSEGNAZIONE IN USO GRATUITO DI N. 25 BICICLETTE DI CUI 15 A PEDALATA ASSISTITA E 10 A PEDALATA MUSCOLARE PROGETTO BIKE FOLD TRIAL”

Modulistica completa al link:

https://www.comune.cerveteri.rm.it/novita/bando-pubblico-biciclette-titolo-gratuito-2025