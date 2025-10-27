Ricerca SDA Bocconi, è primo datore lavoro industria bevande

Coca-Cola, nel 2024 in Italia valore per 1,1 miliardi di euro –

Coca-Cola ha generato in Italia, nel 2024, un miliardo e 142 milioni di euro di risorse complessive, pari allo 0,05% del Pil Italiano.

È quanto emerge dalla ricerca biennale condotta da SDA Bocconi School of Management sull’impatto socio economico nel Paese di Coca-Cola Italia, Coca-Cola HBC Italia e Sibeg.

L’azienda è il primo datore di lavoro dell’industria delle bibite e delle bevande, a pochi mesi dai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, dove sarà presente come partner più longevo del Movimento Olimpico e Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica.

“Questo studio traccia il quadro del nostro impatto sull’Italia, è come una finestra che racconta cosa c’è dietro al brand – spiega Cristina Camilli, direttore Relazioni Istituzionali Comunicazione e Sostenibilità di Coca-Cola Italia – Numeri, ma soprattutto persone, ben 2.688 quelle che lavorano direttamente per noi e con noi. È grazie al lavoro di queste persone che viene generato un impatto positivo su oltre 30mila persone dell’intera filiera”.

L’impatto occupazionale, tra posti diretti e indiretti, è cresciuto generando 29.840 posti di lavoro, lo 0,12% dell’occupazione nazionale, con un aumento del 10% rispetto al 2022. Per ogni dipendente diretto, si generano oltre undici posti di lavoro nell’economia italiana. Secondo i dati Istat, quindi, circa 64.000 persone beneficiano dei redditi generati da Coca-Cola. “Siamo molto orgogliosi di essere partner dell’Italia dal 1927 – commenta Camilli – ci auguriamo che la crescita del nostro Paese continui anche grazie alla nostra presenza”. In crescita anche i fornitori: ben 1.508 quelli da cui l’azienda ha acquistato beni e servizi nel 2024 per un valore complessivo superiore a 626 milioni di euro.

Come analizzato dalla ricerca della SDA Bocconi School of Management per il biennio 2023-2024, continua l’impegno nel sociale. Sono state finanziate 116 iniziative sul territorio con un investimento complessivo di oltre 4 milioni di euro.