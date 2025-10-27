“Ora testa alla coppa Italia e alla trasferta di campionato a Tarquinia”

Calcio, il dg Gnazi: “Cerveteri sei sulla strada giusta, tre vittorie consecutive ci danno morale e una classifica che ci fa sperare” –

Momento positivo del Cerveteri, reduce da tre vittorie di fila, l’ultima domenica contro il Campagnano. Risale la formazione cerite, che dopo una partenza difficile, si è ripresa. Ci ha sempre creduto il direttore Valerio Gnazi. “Abbiamo avuto una falsa partenza, non reale. Meriteremmo qualche punto in più in classifica. Ci godiamo il momento, ma senza illuderci. Dobbiamo salvarci, farlo senza il play out. Per ora siamo molto contenti, andiamo su questa strada, con umiltà e coraggio. Mercoledì c’è la Luiss in Coppa Italia, poi il Tarquinia in campionato. Due prove del nove”. I Cervi, dunque, sono pronti a sfidare la Luiss, compagine di spessore del girone B. Obiettivo tornare a casa con un risultato positivo.