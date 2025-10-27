Roma, operazione antimafia a Ostia dopo l’attentato dinamitardo: decine di perquisizioni contro lo spaccio di droga –

Oltre 100 agenti stamattina a Ostia per un’operazione antimafia, dopo l’attentato dinamitardo di ieri contro un esercizio commerciale nei pressi di via di Castel Fusano. Il presunto responsabile è stato individuato, ma le indagini sono andate oltre, con decine di perquisizioni in corso contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione della polizia di Stato sul litorale di Roma. L’attività è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia presso la procura della Repubblica della Capitale.