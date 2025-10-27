Civitavecchia, FDI: “Gravissimo atto intimidatorio contro Mario Benedetti, la città reagisca con fermezza” –

Da gruppo politico Fratelli d’Italia Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo

Il coordinamento comunale di Civitavecchia di Fratelli d’Italia condanna con assoluta fermezza il vile gesto intimidatorio ai danni di Mario Benedetti, al quale ignoti hanno lasciato sul parabrezza dell’auto un proiettile accompagnato da un messaggio minatorio.

Un episodio di estrema gravità che rappresenta un preoccupante sintomo del clima che si respira oggi in città, dove c’è chi ricorre a intimidazioni e minacce.

Fratelli d’Italia esprime piena solidarietà e vicinanza a Mario Benedetti, confidando nel lavoro delle forze dell’ordine affinché si faccia rapidamente piena luce sull’accaduto e si individuino i responsabili di questo inaccettabile atto di intimidazione.

Civitavecchia non può e non deve rassegnarsi a un clima di paura: chi ama la città non può rimanere indifferente di fronte a simili notizie, ma deve reagire nel nome della legalità, della trasparenza e del coraggio civile.