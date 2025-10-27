“Boccetta o scherzetto”, venerdì torna a Cerveteri il percorso dell’orrore

Tante le soprese per l’edizione 2025

Dopo il grande successo della prima edizione, il Rione Boccetta si prepara a riaccogliere tutti i piccoli e grandi amanti del brivido con la seconda edizione di “Boccetta o scherzetto”, la festa di Halloween che trasformerà il centro storico di Cerveteri in un vero e proprio mondo da paura. L’appuntamento è per il 31 ottobre alle 17, con un programma ricco di eventi pensati per tutta la famiglia.

Un percorso dell’orrore nel cuore del centro storico

Il cuore pulsante dell’evento sarà il tradizionale percorso dell’orrore, che si snoderà tra i vicoli più suggestivi di Cerveteri. Con scenografie da brivido, attori in costume e atmosfere cupe, i partecipanti saranno catapultati in un’esperienza indimenticabile, tra case infestate, creature misteriose e sorprese spaventose. Una vera e propria avventura da vivere con amici e familiari, adatta sia ai più piccoli che ai più coraggiosi.

Il coinvolgimento delle scuole

Un altro elemento distintivo di “Boccetta o scherzetto” è il forte coinvolgimento delle scuole del territorio. Gli studenti delle scuole locali saranno protagonisti di questa festa, partecipando attivamente alla creazione di allestimenti e decorazioni, ma anche con performance a tema Halloween. Un’occasione unica per i ragazzi di sentirsi parte integrante della comunità e di mettere in gioco la propria creatività.

Street food per tutti i gusti

La festa non sarebbe completa senza il giusto accompagnamento gastronomico. Il street food sarà infatti uno dei punti di forza della serata, con una selezione di cibi da paura che spaziano dalle golosità più dolci a quelle più salate, per soddisfare ogni palato.

Un evento per tutta la famiglia

“Boccetta o scherzetto” è pensato per coinvolgere tutte le fasce di età: dai bambini che potranno divertirsi con giochi, animazioni e truccabimbi, agli adulti che potranno immergersi nell’atmosfera spettrale del percorso dell’orrore e gustarsi le prelibatezze dello street food. L’invito è aperto a tutti, per una serata di puro divertimento, mistero e allegria, in un clima di festa che unisce il passato e il presente di Cerveteri.

Non mancare all’evento di Halloween più spaventoso e divertente della zona: “Boccetta o scherzetto” ti aspetta il 31 ottobre a partire dalle 17!