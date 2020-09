Share Pin 9 Condivisioni

L’Assessore replica alla lettera dei genitori dei bimbi del nido

Ladispoli, Cordeschi replica sulla questione Sensory: “Abbiamo atteso la procedura di affido”

L’Assessore Lucia Cordeschi replica alla lettera dei genitori del nido Sensory (qui: https://baraondanews.it/ladispoli-le-famiglie-del-nido-sensory-non-sappiamo-chi-si-prendera-cura-dei-nostri-figli/), che lamentavano una mancanza di chiarezza sul futuro prossimo della struttura:

“Abbiamo dovuto aspettare il termine delle procedure di affido – specifica Cordeschi – che si sono concluse venerdì. Abbiamo aspettato le procedure: non potevamo dare notizia preventivamente né ai genitori né alle educatrici.

Ci siamo preoccupati di inserire nel bando la clausola che prevede la presa incarico del personale già in essere per dare continuità educativa, che è una cosa cosa a me molto cara. Per come la vedo, capisco le preoccupazione, ma le continue mail accorate non avevano ragione di esistere.

Purtroppo la situazione sociosanitaria è nota e dobbiamo agire sempre con precauzione e rispettando i tempi prestabiliti.

Ora che la situazione si è risolta sarà compito degli affidatari occuparsi della manutenzione, del taglio dell’erba e della preparazione della struttura, in vista dell’accoglienza dei piccoli.

Proprio in questo senso – conclude l’Assessore – oggi verrà pubblicata la graduatoria degli aventi diritto”.

Alessandro Ferri