Muggiò: Elena Anticoli De Curtis racconta suo nonno Totò

Il 12 settembre al Parco di Villa Casati

Un inedito Totò, tra cinema, poesia e canzoni, raccontato da sua nipote Elena Anticoli De Curtis nella suggestiva location del Parco di Villa Casati del Comune di Muggiò.

“Totò, “l’uomo oltre la maschera”, così è stato definito, un uomo con una sensibilità e una nobiltà d’animo elevate e una poesia morale, che nasce e parla al cuore degli uomini. Esiste infatti un Totò, riservato e sensibile, malinconico, romantico e pensieroso, un uomo dall’animo nobile. Rileggendo le sue note, le sue poesie e le sue canzoni, sembra di vederselo davanti: lui affabile, come sempre, che spiega la differenza tra il teatro e il cinema. Da Napoli, la sua città, che costituisce il materiale di lavoro di tutta la sua arte, impara l’amore per il bello, l’ironia e il vivere con il cuore in mano. La figura femminile sarà sempre il fulcro del suo pensiero poetico, lui sempre attaccato ad essa tanto che nei suoi viaggi portava con se un oggetto che ne appartenesse, per non dimenticare di essere solo.”

Parleremo di questo Totò inedito, insieme alle splendide memorie di Elena Anticoli De Curtis, la nipote, intervistata dal critico cinematografico e giornalista di Radio Vaticana, Rosario Tronnolone e con gli interventi dell’attore e regista Agostino De Angelis.

Nella splendida cornice del Parco di Villa Casati a Muggiò, il 12 settembre

a partire con l’inaugurazione dalle ore 18.00, si svolgerà l’Evento “Totò, l’Uomo oltre la Maschera” organizzato da Stefano Colombo Presidente dell’Associazione Culturale Libertamente, promosso dal Comune di Muggiò, con i patrocini di Provincia Monza Brianza, Unione Italiana Libero Teatro ed inserito nel Progetto Nazionale di Promozione e Valorizzazione 2020 ideato dall’Associazione ArchéoTheatron e dallo stesso Agostino De Angelis.

Nell’ambito dell’evento sarà possibile visitare una mostra itinerante dal titolo: “Percorso astronomico tra Pianeti” a cura del CAI sezione di Muggiò e gruppo astrofili di Cinisello B. e dalle ore 21.15 l’omaggio all’uomo Totò, attraverso la Poesia, con la presentazione del libro “Totò, Il Principe Poeta” curato dalla nipote Elena Anticoli De Curtis che presenzierà all’evento, con lettura dei versi da parte degli attori delle Compagnie Teatrali Monzesi e dallo stesso De Angelis, con proiezione di immagini e filmati, accompagnamento musicale dal vivo a cura di Paolo Castagnone, Laura Combatti e Stefania Cortiana, con le coreografie a cura di Matteo Capizzi e di DanzArt Academy di Biassono, la canzone napoletana con il tenore Gianni Chetta e il soprano Lorella Perletti e le opere di scena dell’artista Luca Melzi, intrattenimento musicale di Daniele Proietto. Sarà presente all’evento Sonia Signoracci direttore artistico del Santa Marinella Short Film Festival.