Ladispoli, contributi regionali per il trasporto scolastico di alunni con disabilità: approvato l’avviso pubblico

L’amministrazione comunale informa che, con determinazione dirigenziale n. 1152 del 13/07/2023, è stato approvato l’Avviso pubblico avente ad oggetto: “ANNO SCOLASTICO 2023/2024- CONCESSIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI II GRADO STATALI O PARITARIE OPPURE I PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, DI CUI ALL’ART. 28 DEL D.LGS. N. 226/2005” . Per accedere al contributo il genitore/tutore dello studente disabile deve: compilare la domanda esclusivamente sul modello disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ladispoli; trasmettere la suddetta domanda, corredata della documentazione di seguito indicata, al Comune di Ladispoli tramite PEC, all’indirizzo: [email protected], oppure direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune sito in P.zza G.Falcone n.1, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26 luglio 2023.Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato:

· Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del genitore/tutore o di chi esercita la potestà genitoriale;

· Copia del documento di riconoscimento dello studente avente diritto

· Certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale dello studente rilasciata dalla ASL competente (verbale di accertamento dell’handicap ex L.104 in corso di validità);

· Copia della certificazione L. 104/92, art. 3 comma 3 in caso di studente con disabilità grave;

· Eventuale attestazione delle spese sostenute per l’abbonamento a mezzi di trasporti pubblici.