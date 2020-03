Condividi Pin 82 Condivisioni

Donati questa volta dei sacchi di cibo per animali

Ladispoli, continuano le donazioni. Grando: “La città vi ringrazia!”

Continuano senza sosta le donazioni a favore delle famiglie più bisognose di Ladispoli. Donazioni che spaziano a 360 gradi e che sono di vero aiuto a tutta la Comunità. “Voglio ringraziare i signori Suzy Rocha e Davide Lorenzo Cimino – dichiara il Sindaco, Alessandro Grando – che hanno donato alla Protezione Civile Comunale del cibo per animali, frutto di una loro precedente raccolta effettuata grazie anche al supporto di altri volontari. Un gesto generoso che aiuta le famiglie in difficoltà che hanno animali in casa e che aiuta a prevenire anche l’odioso fenomeno dell’abbandono degli animali domestici quando subentrano situazioni di disagio economico. Da oggi oltre ai pacchi alimentari in consegna da diversi giorni ora riusciremo ad inviare anche del cibo per i loro animali domestici.”

“Un ringraziamento alle associazioni “Nogra” “Fare Ambiente” “Dammi la Zampa”, “Animaliberi Onlus”, “Amici Onlus”, “Amore Randagio” e “Scuolambiente” per il prezioso lavoro svolto a tutela dei nostri amici animali anche durante questa dura emergenza” commenta Miska Morelli, Capo Segreteria del Sindaco ed incaricato alla Protezione Civile ed alla Tutela degli Animali.

Ladispoli vi ringrazia!