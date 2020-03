Condividi Pin 60 Condivisioni

Carrefour dona pacchi alimentari che i bisognosi potranno ritirare gratuitamente

Cerveteri, arriva una grande donazione di generi alimentari. Pascuccci: “Grazie!”

Un altro straordinario gesto di solidarietà! Ieri insieme alla Protezione Civile sono stato al Carrefour di Largo A. Loreti n.2 a Cerveteri per ritirare la grande donazione di generi alimentari fatta dal Supermercato in favore dei cittadini in difficoltà in questa fase emergenziale.

Pacchi di pasta, passate di pomodoro, fagioli, ceci, legumi vari, olio, farina. Davvero tantissimi prodotti!! Ci permetterà questa donazione di proseguire a consegnare pacchi alimentari a tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta e continueranno a farne.

Grazie, grazie di cuore alla Proprietà e alla Direzione e a tutto il personale. A voi, il ringraziamento della città e l’augurio di buon lavoro!

Chi avesse bisogno di un aiuto da un punto di vista alimentare, può chiamare la nostra Protezione Civile al numero 0692959918

A comunicarlo sui social è il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, che ha espresso tutta la sua gratitudine.