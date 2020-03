Condividi Pin 7 Condivisioni

Lo comunica il comune sui social. Sestili era il coordinatore della Lega in paese

Allumiere, Giuseppe Sestili, morto ieri, era positivo al Covid-19

IL COMUNE DI ALLUMIERE HA RICEVUTO LA NOTIZIA DALLA ASL RM4 CHE IL NOSTRO CONCITTADINO SESTILI GIUSEPPE, deceduto nella giornata di ieri presso la struttura Hospice di Civitavecchia, era stato sottoposto a tampone poi risultato positivo.

Questo non cambia la tragica scomparsa avvenuta, ma la comunicazione è prevista da protocollo, così come è in corso la ricostruzione della rete dei contatti avvenuti negli ultimi 14 giorni per procedere all’isolamento domiciliare.

Domani mattina, presso la struttura di Civitavecchia, sarà effettuata la cremazione e nei giorni di martedì o mercoledì sarà effettuata la tumulazione. Logicamente confermeremo il giorno e l’ora del passaggio nel nostro paese dell’urna che raggiungerà il cimitero comunale.

L’Amministrazione Comunale è vicina ai familiari ed alle persone in isolamento garantendo riservatezza, la piena operatività e collaborazione con i cittadini mediante il C.O.C. raggiungibile al nr. 3512283285

L’INVITO È IMPERATIVO: DOBBIAMO RIMANERE TUTTI A CASA.

È L’UNICO MODO PER AFFRONTARE L’EMERGENZA: SUPERARE QUESTA FASE DIFFICILE DIPENDE DA OGNUNO DI NOI.