Condividi Pin 6 Condivisioni

La dura presa di posizione dopo il comunicato del Primo cittadino che ha criticato aspramente la decisione del Premier Conte per aiutare i bisognosi

Ladispoli, Comitato No Piazza Almirante: “Il ragionamento del Sindaco è da irresponsabili”

Il Comitato No Piazza Almirante critica duramente Alessandro Grando, dopo le sue parole di ieri sera, quando ha aspramente contestato la scelta del governo di stanziare 400milioni per dei buoni spesa – a suo modo di vedere insufficienti per far fronte all’emergenza sociale – .

Il comunicato del comitato:

Se non fosse uno dei momenti più drammatici della storia recente del nostro Paese potremmo usare l’ironia.

Ma in questo momento proviamo solo disgusto e rabbia per il post di Facebook del #sindaco di Ladispoli.

Le #famiglie che sarebbero interessate dal provvedimento del governo sui #ticket alimentari sarebbero alcune centinaia e non tutta la popolazione residente (fortunatamente). Quindi l’importo procapite non è 2 euro come suppone il primo cittadino.

Per tale ragione sostenere questo tipo di ragionamenti, oltre che da #incompetenti, è soprattutto da #irresponsabili (visto il ruolo dedicato che si ricopre).

Aspettiamo una rettifica e delle scuse.