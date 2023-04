Il programma di eventi è suddiviso tra venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 aprile 2023: tutto quello che c’è da sapere su prima giornata e viabilità

Ladispoli, ci siamo: inizia oggi la 70ᵃ Sagra del Carciofo Romanesco

Finalmente ci siamo, inizia oggi la 70ᵃ edizione della Sagra del Carciofo Romanesco di Ladispoli, con un programma di eventi suddiviso tra venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 aprile 16 aprile 2023.

Dopo lo stop forzato a causa della pandemia torna infatti l’esibizione enogastronomica più importante non solo della città, divenuta nel tempo fiera regionale ed infine nazionale.

Programma di venerdì 14 aprile

Ore 9:00: Gustatevi la 70ᵃ Sagra diffusa in tutto il centro della città.

Dalle ore 10:00: Via Duca degli Abruzzi come Via Margutta – Mostra di pittura, opere d’arte e di artigianato.

Ore 10:00: XIII edizione del premio “IL CARCIOFO CHE CI PIACE, RICETTE IN ALLEGRIA CON LE VERDURE DI CASA MIA”, in collaborazione con le scuole secondarie di primo grado della città.

Dalle ore 15:00 in Piazza Rossellini esibizione di artisti e palestre locali.

Ore 15:00: A.S.D. PURA VIDA 2.0 di Bruna Bartolini.

Ore 15:30: VILLAGE FITNESS CLUB.

Ore 16:00: BALLANDO LATINO con Rosaria e Simona.

Ore 16:20: A.S.D. CRAZY DANCE REVOLUTION Dipartimento Danza a cura di Giorgia Antonelli.

Ore 16:40: A.S.D. CRAZY DANCE REVOLUTION di Mattia Parente.

Ore 17:00: Associazione STUDIO DANZA CUORE SPORTIVO di Piero Ruscito.

Ore 17:20: A.S.D. IL GABBIANO HUMANITY DANCE PROJECT HIP HOP a cura di Daniele Ingrassia.

Ore 17:40: A.S.D. TAEKWONDO di Alessandro Benardinelli.

Ore 18:00: Associazione IoMiDifendoSistema Esibizione di difesa personale.

Ore 18:20: Associazione FASHION DANCE scuola di ballo di Roberto Montesanti.

Ore 18:40: A.S.D. PROFESSION DANCE di Paola Sorressa.

Ore 19:00: INTERNATIONAL DANCING SCHOOL e LIBERA DANCE di Giancarlo Giacomobono ed Elena Botti.

Ore 20:30: Saggio spettacolo scuola ALTROSUONO.

Ore 21:30: La nostra musica, esibizione di gruppi locali: LA TRISTE GABRIELLA, JAM ROCKERS. PRESENTA: FEDERICA RIZZO.

Viabilità

L’Amministrazione comunale informa che, in occasione della Sagra del carciofo romanesco che si terrà a Ladispoli dal 14 al 16 aprile, cambierà radicalmente la viabilità.

Dalle ore 5:00 del 14 aprile alle ore 5:00 del 17 aprile:

vietato il transito, la sosta e la fermata con obbligo di rimozione sull’intera Via Ancona e Via Odescalchi e Viale Italia ( per quest’ultimo è consentito l’attraversamento dalle strade che lo intersecano ad esclusione di Via Fiume)

• Interdetta la circolazione su Via Fiume tratto compreso tra Via Trieste e Piazza M. Marescotti

• Via Trieste tratto compreso tra Via Fiume Via Duca Degli Abruzzi è vietato il transito, la sosta e la fermata con obbligo di rimozione a qualsiasi mezzo ad esclusione di quelli di Polizia e Soccorso

• Venezia tratto compreso tra Via Fiume e Via Odescalchi è vietato il transito, la sosta e la fermata con obbligo di rimozione a qualsiasi mezzo ad esclusione di quelli di Polizia e Soccorso

• Via Trento tratto compreso tra Via Odescalchi e Via Duca Degli Abruzzi è vietato il transito, la sosta e la fermata con obbligo di rimozione a qualsiasi mezzo ad esclusione di quelli di Polizia e Soccorso

• Via Duca degli Abruzzi tratto compreso tra Via Trieste e Via Tento è vietato il transito, la sosta e la fermata con obbligo di rimozione a qualsiasi mezzo ad esclusione dei mezzi di Polizia , Soccorso , Tekneko ed autorizzati;

• L.go delle Capitanerie di Porto (rotonda Via Flavia) è vietato il transito, la sosta e la fermata con obbligo di rimozione a qualsiasi mezzo ad esclusione dei mezzi di Polizia , Soccorso , Tekneko ed autorizzati;

• Via Lazio tratto compreso tra Via Regina Margherita e il Civico 67 della stessa Via è istituito un divieto di sosta e fermata con obbligo di rimozione ad esclusione dei mezzi autorizzati ovvero i camion refrigerati degli espositori di Piazza dei Sapori;

• Via Regina Margherita tratto compreso tra Via Lazio e Piazza della Vittoria è interdetta la circolazione e la sosta e la fermata con obbligo di rimozione di qualsiasi veicolo ad esclusione dei mezzi di Polizia , Soccorso , Tekneko e veicoli autorizzati;

• Via Amalfi lato ferrovia tratto compreso dal cancello ferroviario fino a 30 mt circa sulla sua destra è istituito un divieto di sosta e fermata con obbligo di rimozione ad esclusione dei mezzi degli espositori Viale Italia muniti di autorizzazione;

• Via Amalfi tratto compreso da Via Trieste e Piazzale Roma è istituto il senso unico con direzione Piazzale Roma ;

• Via Taranto tratto compreso tra Via Suor Maria Spinelli e Piazzale Roma è istituto il senso unico con direzione Via Taranto ad esclusione mezzi servizio urbano , polizia, soccorso , Tekneko ;

• Istituito l’obbligo di svolta a destra sul ponte Bitti per i veicoli provenienti da Via Roma ;

• Istituito l’obbligo di svolta a sinistra verso lungomare Mare Regina Elena per i veicoli provenienti da Via Duca degli Abruzzi ad esclusione dei mezzi di Polizia e Soccorso ;

• Via Flavia tratto compreso tra Via Odescalchi e Via Duca degli Abruzzi è interdetta la sosta e la fermata con obbligo di rimozione di qualsiasi veicolo ambo i lati;

• Istituito l’obbligo di svolta a destra o proseguire dritti su Via Flavia altezza Ponte Bitti;

• L’area delimitata dalla ferrovia, al mare e ricompresa tra i due fossi è interdetta alla circolazione dei mezzi di linea Cotral , gli stessi si attesteranno al parcheggio di scambio della Settevene Palo Nord;

• Vietata la sosta e la fermata con obbligo di rimozione dinanzi alle barriere, transenne e/o New Jersey posti agli accessi all’area fieristica.

Inoltre vietata la sosta su via Regina Elena dall’intersezione con Via Flavia ( lato sinistro) fino al primo parcheggio blu; vietata la sosta ambo i lati in Via del Mare dall’intersezione di Via Regina Elena per una profondità di 8 mt.

Dalle ore 05:00 del 12 aprile fino alle ore 05:00 del 17 aprile è vietata la sosta sull’intero parcheggio sito in Via Firenze e circoscritto da un lato da Via Flavia e dall’altro dal fosso Vaccino ( area mercato alimentari).