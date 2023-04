“Serve il vostro sostegno, vi voglio numerosi allo stadio per tifare questi ragazzi che stanno dando il massimo”

Calcio, il Cerveteri pronto al riscatto, per domenica al Galli patron Lupi chiama i tifosi –

Una sconfitta che non ci voleva, malgrado, fortunatamente, le altre due rivali hanno perso come i verdeazzurri, autori di una prestazione opaca, priva di mordente. Il Cerveteri a tre gare dal termine deve prestare attenzione e fare punti pesanti, a partire da domenica contro il Quarto Municipio allo stadio Enrico Galli. Se oggi dovesse concludersi il torneo, gli etruschi dovrebbero affrontare il Ladispoli, in casa loro, la gara per la salvezza. Si ipotizza un derby – spareggio, mai successo in passato. Ma prima dei se e dei ma, bisogna guardare alle prossime tre sfide, partite che segneranno il destino dei cervi. Sulla carta non sono difficili, come non lo era la trasferta di Pomezia, al cospetto di una destinata alla retrocessione matematica. “Al Galli domenica serve la spinta della tifoseria, per sostenere questi ragazzi che stanno dando molto, più di quanto si pensasse – ha detto il patron Andrea Lupi ( nella foto) – Pertanto vi chiedo di starci vicino, abbiamo molte chance di giocarci la salvezza ai play out. Tre finali al termine del campionato, ci giocheremo tutto nei play out”.