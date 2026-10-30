Il sindaco Alessandro Grando ha firmato un’ordinanza per vietare l’accesso alle aree interessate. Necessari lavori di potatura e messa in sicurezza degli alberi. La riapertura avverrà soltanto dopo il completamento degli interventi e le verifiche tecniche.

Ladispoli, chiusi temporaneamente i giardini di Piazza Matteotti: interventi urgenti per la sicurezza dei pini –

LADISPOLI – Chiusura temporanea dei giardini e delle aree di sosta situate sotto i pini di Piazza Matteotti. Il provvedimento è stato disposto dal sindaco Alessandro Grando, che nella giornata di venerdì 30 ottobre 2026 ha firmato l’ordinanza n. 172, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e consentire l’esecuzione di interventi urgenti sul patrimonio arboreo cittadino.

La decisione è arrivata a seguito di una segnalazione della società incaricata della manutenzione del verde pubblico, alla quale ha fatto seguito una valutazione da parte degli uffici comunali competenti. Gli accertamenti hanno evidenziato la necessità di procedere con operazioni urgenti e indifferibili di potatura e messa in sicurezza dei pini presenti nell’area.

Un intervento ritenuto necessario dall’Amministrazione comunale per prevenire potenziali situazioni di pericolo e tutelare l’incolumità delle persone che quotidianamente frequentano la piazza e i suoi spazi verdi.

Divieto di accesso fino al termine dei lavori

L’ordinanza prevede l’interdizione temporanea dell’accesso ai giardini e alle aree di sosta sottostanti gli alberi interessati dagli interventi.

L’Ufficio Lavori Pubblici, in collaborazione con la Polizia Locale, provvederà alla delimitazione delle zone attraverso l’installazione di transenne e apposita segnaletica, così da impedire l’ingresso nelle aree interdette durante lo svolgimento delle operazioni.

La chiusura resterà in vigore fino al completamento dei lavori e alla verifica del ripristino delle normali condizioni di sicurezza. Al momento non è stata indicata una data precisa per la riapertura.

L’appello dell’Amministrazione comunale ai cittadini

Il Comune di Ladispoli invita la cittadinanza a rispettare rigorosamente le disposizioni previste dall’ordinanza, evitando di oltrepassare le delimitazioni predisposte.

La collaborazione dei cittadini sarà fondamentale per consentire agli operatori di lavorare in condizioni di sicurezza e ridurre i rischi legati alla presenza di persone nelle aree interessate.

La riapertura dei giardini di Piazza Matteotti sarà comunicata ufficialmente dall’Amministrazione comunale soltanto al termine degli interventi e dopo le necessarie verifiche tecniche.

La sicurezza del verde pubblico resta dunque al centro del provvedimento, che punta a garantire la tutela dei cittadini e la possibilità di tornare a frequentare gli spazi della piazza in condizioni di piena sicurezza.