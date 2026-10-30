Sabato 31 ottobre, dalle ore 16, Piazza IV Novembre ospiterà la XIV edizione della festa di Halloween. In programma giochi, musica, intrattenimento e una speciale caccia al tesoro alla ricerca di 13 sigilli per liberare Bracciano dall’oscurità.

Halloween 2026 a Bracciano: il centro storico si trasforma in un mondo di mistero e divertimento –

BRACCIANO (RM) – Mistero, magia, divertimento e atmosfere da brivido: tutto pronto a Bracciano per la XIV edizione di Halloween, in programma sabato 31 ottobre 2026, a partire dalle ore 16, nella suggestiva cornice di Piazza IV Novembre e nelle vie del centro cittadino.

Un appuntamento ormai consolidato nel calendario delle manifestazioni locali, capace di coinvolgere bambini, famiglie e visitatori in un pomeriggio all’insegna della fantasia, della partecipazione e della condivisione.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Commercianti di Bracciano, in collaborazione con il Carnevale Braccianese, con il patrocinio e il contributo del Comune di Bracciano.

Per l’occasione, il cuore della cittadina si vestirà dei colori e delle atmosfere tipiche di Halloween, trasformandosi in un grande spazio dedicato all’intrattenimento, tra zucche, travestimenti, musica, giochi, dolcetti, scherzetti e tante sorprese.

Una caccia al tesoro per liberare Bracciano dall’oscurità

Tra le attrazioni più attese della manifestazione spicca una particolare caccia al tesoro, che accompagnerà i partecipanti in un’avventura ricca di mistero.

«Scansiona e gioca per liberare Bracciano dall’oscurità. Trova i 13 sigilli» è l’invito rivolto a tutti coloro che vorranno cimentarsi in questa esperienza interattiva, pensata per rendere ancora più coinvolgente la festa.

Un gioco che promette di stimolare curiosità, spirito di osservazione e voglia di mettersi alla prova, trasformando il centro cittadino nello scenario di una suggestiva avventura.

Musica, giochi e divertimento per tutte le età

Il programma prevede intrattenimento musicale, attività ludiche, momenti di animazione e iniziative dedicate a grandi e piccoli, con l’obiettivo di offrire un pomeriggio di svago e socialità.

Halloween rappresenta anche un’importante occasione per valorizzare il centro urbano e le attività commerciali, favorendo la partecipazione della comunità e richiamando visitatori dal territorio circostante.

La collaborazione tra associazioni, commercianti e amministrazione comunale conferma la volontà di promuovere iniziative capaci di coniugare divertimento, aggregazione e valorizzazione del territorio.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera sarà lo scenario del centro storico di Bracciano, dominato dall’imponente Castello Orsini-Odescalchi, che con il suo fascino medievale offrirà una cornice ideale per una festa dedicata al mistero e alla fantasia.

L’appuntamento è dunque per sabato 31 ottobre, dalle ore 16, in Piazza IV Novembre, per vivere insieme un Halloween ricco di emozioni, sorprese e divertimento.

Tra maschere, musica e misteriosi sigilli da ritrovare, Bracciano si prepara a celebrare una nuova edizione di una festa che unisce tradizione, creatività e voglia di stare insieme.

Perché, almeno per un pomeriggio, a Bracciano anche la paura diventa un’occasione per sorridere!