Gli operatori della SMS al lavoro per lo sfalcio dell’erba e la sistemazione delle aiuole in Piazza Unità d’Italia, Largo Monsignor Ostilio Ricci e Largo Padelletti. Il Comune: «I nostri spazi condivisi meritano attenzione, cura e rispetto ogni giorno».

Santa Marinella, interventi di manutenzione e decoro urbano nella zona Caccia Riserva –

SANTA MARINELLA – Proseguono gli interventi di manutenzione e cura del verde pubblico sul territorio comunale di Santa Marinella. Nei giorni scorsi, gli operatori della SMS sono intervenuti nella zona di Caccia Riserva, effettuando una serie di operazioni finalizzate al miglioramento del decoro urbano e alla valorizzazione degli spazi pubblici.

Le attività hanno interessato, in particolare, Piazza Unità d’Italia, Largo Monsignor Ostilio Ricci e Largo Padelletti, dove sono stati eseguiti lavori di sfalcio dell’erba e sistemazione delle aiuole, contribuendo a restituire ordine e maggiore cura a luoghi particolarmente caratteristici della città.

Si tratta di interventi che rientrano nell’attenzione rivolta alla manutenzione degli spazi condivisi, con l’obiettivo di preservare la bellezza del territorio e garantire ai cittadini ambienti più ordinati e accoglienti.

A sottolineare l’importanza delle operazioni è stata la stessa Amministrazione comunale di Santa Marinella, che attraverso i propri canali social ha evidenziato il valore di un impegno costante nella tutela del patrimonio urbano.

«Un lavoro costante e puntuale per restituire ordine e bellezza a uno degli scorci più suggestivi e caratteristici di Santa Marinella. La nostra comunità e i nostri spazi condivisi meritano attenzione, cura e rispetto ogni giorno», si legge nella comunicazione diffusa dal Comune.

L’Amministrazione ha inoltre rivolto un ringraziamento agli operatori della SMS per la dedizione dimostrata nello svolgimento delle attività, richiamando al tempo stesso l’importanza della collaborazione dei cittadini.

Il decoro urbano, infatti, non dipende soltanto dagli interventi di manutenzione, ma anche dal senso civico e dal rispetto quotidiano degli spazi comuni. Un principio che assume particolare significato nelle aree di aggregazione e nei luoghi simbolici della città, dove la cura dell’ambiente contribuisce alla qualità della vita e al benessere della comunità.

L’invito rivolto alla cittadinanza è dunque quello di contribuire a mantenere pulite e decorose le aree interessate, affinché il lavoro svolto possa produrre benefici duraturi.

Una Santa Marinella più curata e accogliente passa anche attraverso questi interventi, che ricordano quanto la tutela degli spazi pubblici rappresenti una responsabilità condivisa tra istituzioni, operatori e cittadini.